تشكيل غرفة عمليات لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة في شمال سيناء

العريش - (أ ش أ)

شكلت محافظة شمال سيناء غرفة عمليات رئيسية لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة خلال الأشهر القادمة واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة.

وأكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن الغرفة مقرها ديوان عام المحافظة في مدينة العريش، ويرأسها اللواء محمد السعدني سكرتير عام المحافظة، مشيرا إلى أنها تضم في عضويتها ممثلين من أعضاء مديريات الأمن، والتموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، وشركة توزيع الكهرباء، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والإدارة العامة للمياه الجوفية والري، وكذلك مدير إدارة الأزمات بالديوان العام.

وشدد المحافظ على تواجد أعضاء الغرفة أثناء نوات الشتاء، والتنسيق مع معهد بحوث الموارد المائية والإدارة العامة للمياه الجوفية والري للحصول على نشرة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر لسقوط الأمطار بصفة يومية، ورصد ومتابعة وتحليل الأحداث الخاصة بالسيول والتنسيق مع الجهات المعنية لحل الأزمات الناجمة عن السيول أن وجدت، وتلقي وإرسال البلاغات والتقارير الخاصة بالسيول، والتواصل مع غرف العمليات الفرعية المماثلة على مستوى مجالس المدن والأجهزة المعنية.