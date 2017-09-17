القوات المسلحة تدفع بقافلة طبية للوادي الجديد
القوات المسلحة تدفع بقافلة طبية للوادي الجديد
12:29 ص الأحد 17 سبتمبر 2017
الدكتور محمد السيد موسى
الخارجة - (أ ش أ)
قال الدكتور محمد السيد موسى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد إن المنطقة الجنوبية العسكرية دفعت اليوم بقافلة طبية للعمل بالمحافظة ولمدة أسبوع.
وأشار موسى الى أن القافلة تؤدي أعمالها بمستشفى الخارجة العام ومستشفى الداخلة العام، موضحا أن القافلة تضم تخصصات مختلفة وتقدم خدماتها الطبية بالمجان لمواطني الوادي الجديد.
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