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الحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق "مصنع أكتوبر"

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مصراوي Masrawy

الحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق "مصنع أكتوبر"

12:37 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ10 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على حريق اندلع بمصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى.

انتقل رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، والعميد إبراهيم حافظ، مدير إطفاء قطاع أكتوبر، إلى موقع الحريق لمباشرة أعمال الإطفاء.

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