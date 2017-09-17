«التحرير» يكشف كواليس غرفة ملابس الأهلي عقب مباراة الترجي

التحرير

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سيطرت حالة من الحزن الشديد على الجميع داخل أروقة النادي الأهلي، وظهر ذلك في غرفة خلع ملابس الفريق الأحمر، عقب نهاية لقاء الترجي.

وتعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلمت «التحرير» تفاصيل الأحداث التي وقعت في غُرفة الملابس حيث جمع حسام البدري اللاعبين قائلًا لهم: «انتهي الشوط الأول بالتعادل ومازال هناك فرصة للفوز في الشوط الثاني في رادس».

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وواصل البدري: «لا أريدكم محبطين هكذا، لقد قدمتم عرض جيد وكنا الأجدر والأقرب للفوز وأنا واثق في إنكم ستفعلونها في رادس، وتحققون الانتصار وسنذهب إلى هناك لهذا الهدف.. علينا فقط أن نركز ونجتهد خلال الأيام المقبلة».

وحرص الجميع على دعم شريف إكرامي بسبب ما أبداه من ندم وحزن على الهدف الثاني الذي سكن شباكه بعدما أخطأ في التعامل مع الكرة مكلفًا فريقه عدم الفوز في اللقاء.