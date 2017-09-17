أخبار عاجلة

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«التحرير» يكشف كواليس غرفة ملابس الأهلي عقب مباراة الترجي

Google+ Print
«التحرير» يكشف كواليس غرفة ملابس الأهلي عقب مباراة الترجي «التحرير» يكشف كواليس غرفة ملابس الأهلي عقب مباراة الترجي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سيطرت حالة من الحزن الشديد على الجميع داخل أروقة النادي الأهلي، وظهر ذلك في غرفة خلع ملابس الفريق الأحمر، عقب نهاية لقاء الترجي.

وتعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلمت «التحرير» تفاصيل الأحداث التي وقعت في غُرفة الملابس حيث جمع حسام البدري اللاعبين قائلًا لهم: «انتهي الشوط الأول بالتعادل ومازال هناك فرصة للفوز في الشوط الثاني في رادس».

شاهد أيضا

وواصل البدري: «لا أريدكم محبطين هكذا، لقد قدمتم عرض جيد وكنا الأجدر والأقرب للفوز وأنا واثق في إنكم ستفعلونها في رادس، وتحققون الانتصار وسنذهب إلى هناك لهذا الهدف.. علينا فقط أن نركز ونجتهد خلال الأيام المقبلة».

وحرص الجميع على دعم شريف إكرامي بسبب ما أبداه من ندم وحزن على الهدف الثاني الذي سكن شباكه بعدما أخطأ في التعامل مع الكرة مكلفًا فريقه عدم الفوز في اللقاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)