ضياء السيد: الأهلي قادر على تجاوز الترجي في لقاء الإياب

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أكد ضياء السيد المدير الفني لفريق رأس الخيمة الإماراتي، أن النادي الأهلي يستطيع العودة بنتيجة جيدة في مباراة الإياب بتونس.

وأوضح ضياء السيد في مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير"، أن الأهلي قدم أداءً رائعًا في الشوط الثاني وكان الأكثر سيطرة علي مجريات المباراة.

وأشار ضياء إلي أن حسام البدري مدرب الأهلي، لديه من الخبرة ما يمكنه من قيادة الفريق للتأهل للدور القادم من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعن خطأ شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي قال ضياء: "يمكن أن يتكرر هذا الخطأ من أي حارس".

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وأتم ضياء حديثه بأن الجهاز الفني للأهلي هو الأكثر دراية بلاعبيه، مشيراً إلى أن التغييرات التي أجراها البدري أثناء المباراة كانت موفقة.

وتعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم عبد الله السعيد، بهدف المارد الأحمر، في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، من ركلة جزاء، حصل عليها المغربي وليد أزارو، قبل أن يفلت الخنيسي من الرقابة ويسجل التعادل في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، تقدم جيلان الشعلالي للترجي في الدقيقة 48 من خطأ لشريف إكرامي حارس الأهلي، قبل يتمكن أزارو من ادراك التعادل للمارد الأحمر في الدقيقة 67.