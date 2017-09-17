أخبار عاجلة

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محامي: حكم المؤبد على مرسي يتيح لمصر مقاضاة قطر دوليا (فيديو)

Google+ Print
محامي: حكم المؤبد على مرسي يتيح لمصر مقاضاة قطر دوليا (فيديو) محامي: حكم المؤبد على مرسي يتيح لمصر مقاضاة قطر دوليا (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المحامي بالنقض عصام شيحة، إن الحكم النهائي على الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع قطر هو حكم بات ونهائي بإدانة "مرسي"، ويترتب عليه تنفيذ الحكم مباشرة بالسجن لمدة 25 عاما.

وأكد شيحة، خلال مداخلة لبرنامج "ساعة من " على فضائية "الغد" ، مع الإعلامي محمد المغربي، أنه لا يجوز نقض هذا الحكم الصادر من محكمة النقض بعكس أحكام الإعدام الصادرة في حق ثلاثة متهمين آخرين في القضية.

وأضاف المحامي، أن هذا الحكم يترتب عليه حق الدولة المصرية في مقاضاة حكومة قطر على اعتبار أنها تدخلت في الشأن الداخلي المصري، وحصلت على مستندات خاصة بالمؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة السيادية.

وتابع: "مما يتيح للقاهرة مباشرة رفع الدعاوى القضائية ضد قطر لمطالبتها بالتعويضات اللازمة عن الأضرار التي أصابت الدولة المصرية جراء تسليم هذه المستندات".

شاهد أيضا

وأوضح المحامي أن هذا الحكم لا يخص مرسي وحده بل يخص أيضا ومباشرة سكرتير رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك تسريبات بأن مرسي طالب من أجهزة سيادية معلومات بحكم منصبه معلومات عن مواقع القوات المسلحة في المناطق الحدودية، وهو ما يعني وجود ترتيبات لمعرفة مواقع تمركز القوات المسلحة.

واستكمل: "وهو ما شكل دليل قاطع أمام المحكمة أن الهدف لم يكن تسريب المعلومات فقط ولكن الإضرار بالأمن القومي المصري".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)