محامي: حكم المؤبد على مرسي يتيح لمصر مقاضاة قطر دوليا (فيديو)

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قال المحامي بالنقض عصام شيحة، إن الحكم النهائي على الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع قطر هو حكم بات ونهائي بإدانة "مرسي"، ويترتب عليه تنفيذ الحكم مباشرة بالسجن لمدة 25 عاما.

وأكد شيحة، خلال مداخلة لبرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنه لا يجوز نقض هذا الحكم الصادر من محكمة النقض بعكس أحكام الإعدام الصادرة في حق ثلاثة متهمين آخرين في القضية.

وأضاف المحامي، أن هذا الحكم يترتب عليه حق الدولة المصرية في مقاضاة حكومة قطر على اعتبار أنها تدخلت في الشأن الداخلي المصري، وحصلت على مستندات خاصة بالمؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة السيادية.

وتابع: "مما يتيح للقاهرة مباشرة رفع الدعاوى القضائية ضد قطر لمطالبتها بالتعويضات اللازمة عن الأضرار التي أصابت الدولة المصرية جراء تسليم هذه المستندات".

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وأوضح المحامي أن هذا الحكم لا يخص مرسي وحده بل يخص أيضا ومباشرة سكرتير رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك تسريبات بأن مرسي طالب من أجهزة سيادية معلومات بحكم منصبه معلومات عن مواقع القوات المسلحة في المناطق الحدودية، وهو ما يعني وجود ترتيبات لمعرفة مواقع تمركز القوات المسلحة.

واستكمل: "وهو ما شكل دليل قاطع أمام المحكمة أن الهدف لم يكن تسريب المعلومات فقط ولكن الإضرار بالأمن القومي المصري".