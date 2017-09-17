سعفان لعمال غزل المحلة: لسنا ضدكم.. «اشتغلوا الأول وبعدين اطلبوا»

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قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن كل الأمور الخاصة بشركات غزل المحلة تدرس الأن بعناية، موضحا أن وزير قطاع الأعمال يعمل علي إعادة هيكلة شركة الغزل والنسيج.

وأشار سعفان، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه حريص علي تحسين صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وطالب سعفان، عمال الغزل والنسيج، بالعمل والإنتاج قبل أن يطلبوا طلباتهم، مؤكدا: "لسنا ضد العمال ولكن اشتغلوا الأول واطلبوا".

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وتابع: "عمال غزل المحلة أصحاب مواقف وطنية كثيرة ولا يمكن نسيانها ولن تتكرر مشاكلهم مرة أخرى"، محذرًا من بعض القوى التي تتربص بأي أزمة ومنها ملف أزمة عمال الغزل والنسيج، وهناك بعض الجهات التي تعمل ضد مصر ومن داخلها.