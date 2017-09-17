أخبار عاجلة

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

حريق هائل بمصنع بلاستيك في أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حريق هائل بمصنع بلاستيك في أكتوبر

12:25 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

حريق هائل بمصنع بلاستيك في أكتوبر

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شبَّ حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المصانع بالمنطصقة الصناعية الأولى.

دفع اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بعدد من سيارات الإطفاء بقيادة العميد إبراهيم حافظ، للسيطرة على الحريق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 12 سيارة إطفاء لإخماد حريق هائل بمزرعة نخيل في الواحات

    أخبار

  • إخماد حريق محدود بمسرح السلام في القاهرة

    أخبار

  • حريق "غية حمام" كاد يتسبب في تفحم شقة بالجيزة

    أخبار

  • تفحم 3 سيارات إثر اندلاع حريق بجراج في الوراق

    أخبار

إعلان

bb43fdf760.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي

محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي

محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور)

محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور)