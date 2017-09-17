حريق هائل بمصنع بلاستيك في أكتوبر
حريق هائل بمصنع بلاستيك في أكتوبر
12:25 ص الأحد 17 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
شبَّ حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد.
غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المصانع بالمنطصقة الصناعية الأولى.
دفع اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بعدد من سيارات الإطفاء بقيادة العميد إبراهيم حافظ، للسيطرة على الحريق.
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