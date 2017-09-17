السيسي يغادر إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي متوجهًا إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي يستعرض خلاله رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.

كما يشارك الرئيس في قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، ويلقى بيان مصر أمام القمة .

وتشهد زيارة الرئيس إلى نيويورك نشاطاً مكثفاً على المستوي الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، حيث من المنتظر أن يعقد لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع الشخصيات المؤثرة وذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذلك مع قيادات الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وبيوت المال في إطار غرفة التجارة الأمريكية، فضلاً عن أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي.