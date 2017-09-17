وزير التموين: مصر من أكبر الدول استهلاكًا للقمح وإنتاجنا يعادل 45% مما نحتاجه

القاهرة - (أ ش أ):

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إن مصر واحدة من أكبر الدول استهلاكا للقمح، مشيرا إلى أن إنتاجنا يعادل 45 في المائة من استهلاكنا.

وأضاف المصيلحي - في حوار مع برنامج "على مسؤليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم السبت - أن مصر تستورد 6 ملايين طن من القمح بتكلفة 24 مليار جنيه سنويًا، أي ملياري جنيه شهريا.

وحول الدعم الحكومي، قال الوزير إن الحكومة توفر 80 مليار جنيه من الخبز والسلع التموينية سنويا لتلبية احتياجات المواطنين، منوهًا أنه بعد تحرير سعر الصرف زاد الدعم حيث يحصل المواطن الآن على ما يزيد مرة ونصف مقارنة بالأعوام السابقة من 2006 وحتى 2011.

وتابع أن 69 مليون مواطن يحصلون على السلع المدعومة من البقالين التموينيين دون أن يدفعوا أي مبلغ مالي.