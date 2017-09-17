مشاركة محدودة في "أم المسيرات" المؤيدة لترامب في واشنطن

واشنطن - (د ب أ):

شارك بضع مئات فقط من الأمريكيين في مظاهرة مليونية بواشنطن اليوم السبت دعما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد تمت الدعاية لها تحت شعار "أم المسيرات".

وقال المنظمون إن الشرطة أغلقت شوارع بالقرب من "نصب واشنطن" التذكاري في العاصمة الأمريكية تحسبا لإقبال كبير على المسيرة التي تهدف إلى التأكيد على الوحدة.

وذكر عدد من المشاركين أن المسيرة تهدف إلى إرسال رسالة إلى الكونجرس ووسائل الإعلام والعالم بأنهم يقفون متحدين في الدفاع عن الثقافة والقيم الأمريكية.

وأثنى عدد من المشاركين على سياسات ترامب، وتم بث أغاني وطنية عبر مكبرات الصوت وسط رفرفة الأعلام الأمريكية .

وكان المنظمون يتوقعون مشاركة مليون شخص في تلك المسيرة.