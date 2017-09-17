ضبط 39 هاربًا من تنفيذ أحكام في حملة أمنيّة بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، 39 من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، خلال حملة أمنية مكبرة داخل وخارج صالات المطار.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن اللواء طه بيومي مدير أمن المطار، قاد حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون، والمترددين على صالات السفر والوصول، وأسفرت عن ضبط 39 هارباً من تنفيذ أحكام قضائية.

وأمر مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين وترحليهم إلى الأقسام التابعين لها.