حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها بدء القوات العراقية عملية عسكرية في الأنبار وخلاف دبلوماسي بين ميانمار وبنجلاديش، علاوة على إسقاط "داعش" طائرة عسكرية سورية في دير الزور.

1- القوات العراقية تطلق عملية عسكرية لاستعادة مناطق غرب الأنبار

القوات العراقية في محافظة الأنبار اليوم (أ ف ب)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية انطلاق عمليات عسكرية تمهيدية لاستعادة مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في غرب العراق قرب الحدود مع سوريا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- داعش يُسقط طائرة حربية سورية شرق دير الزور

سقوط طائرة عسكرية سورية في دير الزور اليوم (أ ف ب)

قالت مصادر في محافظة دير الزور أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أسقط طائرة حربية سورية قرب مدينة دير الزور شرق سورية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- انتخابات مبكرة في أيسلندا بعد انهيار الائتلاف الحاكم

رئيس الوزراء الأيسلندي بيارني بنديكتسون اليوم (أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء الأيسلندي بيارني بنديكتسون لانتخابات تشريعية مبكرة، تُعد الثانية في أقل من عام، وذلك بعد خروج حزب من الحكومة الائتلافية احتجاجا على اخفائه تورط والده في طلب سجل عدلي نظيف لشخص دين باغتصاب طفلة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- تظاهر 700 رئيس بلدية كاتالونية في تحد للدولة الإسبانية

تظاهر 700 رئيس بلدية في برشلونة اليوم (أ ف ب)

تظاهر في برشلونة أكثر من 700 من أصل 948 رئيس بلدية في كاتالونيا وهم يرددون "سنصوت" و"استقلال" لإظهار عزمهم على تنظيم الاستفتاء على استقلال كاتالونيا، بالرغم من تهديد النيابة العامة بملاحقتهم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- خلاف دبلوماسي بين بنجلاديش وميانمار بسبب الروهينجا

فرار مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش اليوم (أ ف ب)

اندلع خلاف دبلوماسي بين ميانمار وجارتها بنغلاديش، التي تعاني أزمة بسبب تدفق مئات آلاف اللاجئين، من مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار عبر حدود البلدين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا