ماذا يفعل الأهلي عندما يتعادل أمام الترجي في الذهاب بدوري الأبطال؟

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انتهت مباراة الأهلي والترجي التونسي بالتعادل الإيجابي 2/2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الأهلي عن طريق عبدالله السعيد من ركلة جزاء قبل أن يتعادل الخنيسي ثم يتقدم غيلان الشعلالي من خطأ واضح لإكرامي، ثم يتعادل وليد أزارو للأحمر.

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الأهلي سبق وتعادل مع الترجي في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة الدولي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2001، ونجح في التعادل مع بطل تونس في الإياب 1/1 بهدف سجله سيد عبدالحفيظ وصعد للنهائي وحصد اللقب على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

وفي 2012 تعادل الأهلي مع الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا في برج العرب بالإسكندرية 1/1، سجل لبطل تونس وليد الهشيري وللأحمر السيد حمدي، قبل أن يفوز الأحمر في العودة برادس بهدفين لهدف سجلهما محمد ناجي جدو ووليد سليمان.