عبد الله السعيد يحقق رقمًا فريدًا أمام الترجي التونسي (فيديو)

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حقق عبد الله السعيد، لاعب الأهلي، رقمًا فريدًا أمام الترجي التونسي، بعد المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي، بهدفين لكل منهما، على ملعب «برج العرب» في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح عبد الله السعيد هداف مباريات الأهلي والترجي التونسي برصيد 3 أهداف، سجل هدفين في شباك بطل تونس بمرحلة المجموعات من بطولة الكونفيدرالية 2015، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3/0.

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كما سجل السعيد هدفًا اليوم في الترجي من ركلة جزاء، ليصبح هو اللاعب الوحيد في تاريخ الاهلي الذي أحرز 3 أهداف في مرمى الترجي، متفوقًا على محمد أبوتريكة الذي سجل في شباك الترجي مرتين بمرحلة المجموعات الأولى عام 2007 والثانية عام 2011، والمرتين كانت المباراتين على ستاد القاهرة الدولي، وإن كانت المباراة الثانية انتهت بالتعادل 1/1.