3 أرقام سلبية للأهلي أمام الترجي

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تعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

- عقدة برج العرب

للمرة الثانية يفشل الأهلي في الفوز على الترجي، في استاد برج العرب، حيث التقى الفريقان في ذهاب نهائي بطولة دوري الأبطال عام 2012 وتعادلا بنتيجة 1/1، وكان الترجي هو من تقدم في النتيجة عن طريق وليد الهشري، وتعادل السيد حمدي في الدقائق الأخير للفريق الأحمر، الذي تمكن من الفوز في الإياب بهدفين لهدف سجلهما محمد ناجي جدو ووليد سليمان.

- كابوس سبتمبر

للمرة الثالثة يفشل الأهلي في الفوز على الترجي التونسي خلال شهر سبتمبر، حيث سبق وأن التقى الفريق خلال هذا الشهر مرتين، الأولى يوم 9 سبتمبر 1990 في القاهرة بإياب دور الـ16 لدوري الأبطال، وتعادل الفريقان 0/0، واحتكما إلى ركلات الترجيح التي حسمها الترجي لصالحه.

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المرة الثانية التي تقابلا فيها خلال سبتمبر، كانت يوم 16 سبتمبر 2011، بمرحلة المجموعات في الجولة الأخيرة، وتعادل الفريقان بهدف لمثله وسجل للأحمر وقتها محمد أبوتريكة، لكن هدفه لم يكن كافيًا لصعود الأحمر لنصف النهائي، حيث ودع الأهلي البطولة.

الانتصارات تبعد عن الأحمر

للمرة الثانية على التوالي يفشل الأهلي في الفوز في مباراة رسمية بعد تعادله مع طلائع الجيش بهدف لمثله على ملعب السلام في الجولة الأولى للدوري الممتاز، كما أنها المباراة الثانية على التوالي التي تهتز فيها شباك الأهلي بالأهداف من المنافسين.