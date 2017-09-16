آخرها فضيحة الترجي.. أخطاء كارثية لـ«ابن وحش إفريقيا» (فيديو)

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كتب: أنس عبد الغني وكريم أحمد

تعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب»، في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وارتكب شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي خطأ ساذجًا كلف فريقه هدفًا في مباراته أمام الترجي، بعد أن أفلتت الكرة من يد إكرامي، مع بداية الشوط الثاني لتسكن الشباك ليعدل الفريق التونسي النتيجة إلى 2-1.

وواصل حارس مرمى الأهلي، أخطاءه المتكررة مع فريقه، وتستعرض «التحرير» في التقرير التالي أبرز الأخطاء الفادحة لحارس الأهلي التي كلفت الفريق الأحمر خسارة فريقه العديد من المباريات.

1- خطأ كارثي أمام أسيك:

تسبب شريف إكرامي، في خطأ فادح، في لقاء آسيك أبيدجان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعدما تصدى للكرة ثم تسقط من يده أمام مهاجم آسيك يودعها الشباك، ليتسبب في إهداء هدف ثاني لفريق أسيك إبيدجان.

وكان لخساراة الأهلي مباراة أسيك دور كبير في توديع الأهلي للبطولة الإفريقية بدور المجموعات العام السابق.

2- ثلاثية زيسكو الزامبي:

خسر الأهلي في أولى اختباراته في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، الموسم الماضي، بعدما تلقى هزيمة أمام زيسكو الزامبي بثلاثة أهداف لهدفين.

وجاءت ثلاثية زيسكو الزامبي في بداية دور المجموعات لتفتح النار على شريف إكرامي الذي ظهر بعيدًا عن مستواه في تلك المباراة.

3- خطأ أمام الترجي عام 2012:

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تسبب خطأ فادح من شريف إكرامي في إهداء الترجي التونسي التعادل في نهائي إفريقا عام 2012، قبل أن يعود كتبيه الأحمر وتفوز في رادس بنتيجة (2\1).

4- الأهلي يودع الكونفدالية بخطأ من إكرامي:

ودع الأهلي كأس الاتحاد الإفريقي في موسم 2015، بخسارته في مباراة الإياب للدور قبل النهائي أمام ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 3- 4، وتسبب إكرامي بخطأ غريب عندما أهدى لمهاجم أورلاندو الكرة لتسبب في الهدف الرابع للفريق الجنوب إفريقي.

5- الأهلي ومازيمبي:

كان لإكرامي خطأ شهير أمام مازيمبي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عام 2012 في المباراة التي أُقيمت باستاد الكلية الحربية.

6- أخطاء محلية متكررة:

أخطاء إكرامي لا تقتصر على مباريات إفريقيا فقط، وإنما شملت سقطات محلية أيضًا، أبرزها الهدف الثاني للزمالك الذي سجله باسم مرسي في نهائي كأس مصر عام 2015 بعدما خرج الحارس في توقيت خطأ ليضعها باسم من فوقه داخل الشباك.

وأيضًا كان لهدف أحمد سامي لاعب المقاصة في مرمى إكرامي، والذي سدده من كرة ثابتة، دورًا مؤثرًا في غضب الجماهير الحمراء من شريف إكرامي.

وفي موسم 2009/2010، تعادل الأهلي أمام طلائع الجيش في الجولة الـ19 للدوري بنتيجة 2/2، وجاء الهدف الثاني عن طريق دودزي لاعب الجيش الذي حول كرة عرضية برأسه يصدها إكرامي بطريقة ساذجة حيث هيئها أمام دودزي من جديد ليودعها الشباك بسهولة.