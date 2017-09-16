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كريمة: السلفيون «كارهو الحياة» يسخرون من الإسلام (فيديو)

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كريمة: السلفيون «كارهو الحياة» يسخرون من الإسلام (فيديو) كريمة: السلفيون «كارهو الحياة» يسخرون من الإسلام (فيديو)

التحرير

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استنكرالدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الفتوى السلفية التي تحرم "تحية العلم"، موضحا أن تحية العلم جائزة ومشروعة.

وأكد كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج"العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، أن من يقول غير ذلك آثم، موضحا أن تعظيم وتحية العلم من الأمور المباحة شرعًا لما فيها من فوائد لتعميق الانتماء الوطني.

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وتابع:"السلفيون بيكرهوا الحياة، ويعتدون على الدستور المصري ويسخرون من الإسلام"، مشيرًا إلى أن الصحابة كانوا يعظمون الراية في عهد الرسول"صلى الله عليه وسلم".

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التحرير

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