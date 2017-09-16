الأوقاف: صاحب فتوى «معاشرة الميتة» يشوه صورة الإسلام (فيديو)

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استنكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الفتوى الصادرة من بعض الشيوخ بجواز مجامعة الرجل لزوجته بعد وفاتها واعتبار أن ذلك ليس زنا.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "dmc": "أين وفاء الرجل لزوجته، الرجل عندما تتوفى زوجته يكون حزين ومهموم، فهل يمكن لعاقل أن يفكر للجماع معها في ذلك الوقت إلا إذا كان عديم العقل".

وأضاف جمعة: "اللي يجامع زوجته وهي متوافاه ليس بني أدم، مفيش حيوان عمل كده في حيوان ميت، ده الإسلام دين الرقي والحضارة، والحيوانات معملوهاش".

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وأكد الوزير، أن صاحب تلك الفتوى يعمل على تشويه صورة الإسلام: "لو حد أراد تشويه الدين ويشوه صورته مش هيعمل أكتر من كده".

وتساءل: "فين أولوياتنا، هل إحنا حاسين بهم الوطن وهم الدين، بنشغل عقول شبابنا بقضايا تافهة".