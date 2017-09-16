أديب: قطر لديها من يساندها داخل الإدارة الأمريكية

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى لحل الأزمة الخليجية مع قطر في قمة الأمم المتحدة القادمة، موضحا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لديه أولوية في حل أزمة دول المقاطعة مع قطر.

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "في كلام أن ترامب سيستعين بالأردن لجمع الأطراف الأربعة التي لديها مشكلة مع قطر، للوصول إلى حل".

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وتابع: "قطر لديها من يساندها داخل الإدارة الأمريكية، وعلى المفاوض المصري والخليجي أن يحضر حديثه لترامب الذي لديه أولوية لحل الموضوع، فيجب أن تكون شروطنا واضحة ومعروفة".