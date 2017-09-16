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أديب: قطر لديها من يساندها داخل الإدارة الأمريكية

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أديب: قطر لديها من يساندها داخل الإدارة الأمريكية أديب: قطر لديها من يساندها داخل الإدارة الأمريكية

التحرير

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى لحل الأزمة الخليجية مع قطر في قمة الأمم المتحدة القادمة، موضحا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ، لديه أولوية في حل أزمة دول المقاطعة مع قطر.

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "في كلام أن ترامب سيستعين بالأردن لجمع الأطراف الأربعة التي لديها مشكلة مع قطر، للوصول إلى حل".

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وتابع: "قطر لديها من يساندها داخل الإدارة الأمريكية، وعلى المفاوض المصري والخليجي أن يحضر حديثه لترامب الذي لديه أولوية لحل الموضوع، فيجب أن تكون شروطنا واضحة ومعروفة".

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التحرير

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