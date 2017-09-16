أديب: ترامب ينوي تعويض مصر عن المعونة.. «لازم نرفض» (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر عليها أن تعتذر عن المعونة الأمريكية التى تحصل عليها القاهرة، موضحا أن هناك رغبة قوية عند الإدارة الأمريكية لتعويض الدولة المصرية بعد وقف المساعدات من قبل الكونجرس الأمريكى.

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون لايف": "حقوق الإنسان فى مصر ليست فى أعظم مستواها، لكن مصر تحارب الإرهاب".

وتابع: "لدينا مشكلة حقيقية فى العلاقات المصرية الأمريكية، وتلك المشكلة سببها الكونجرس الأمريكى وليس الرئيس دونالد ترامب، الذي يرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حليف مهم".