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لواء التجمع: كبار رجال الدولة أجبروني على التصالح في «كرامتي وشرف عيلتي»

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لواء التجمع: كبار رجال الدولة أجبروني على التصالح في «كرامتي وشرف عيلتي» لواء التجمع: كبار رجال الدولة أجبروني على التصالح في «كرامتي وشرف عيلتي»

التحرير

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كشف اللواء "مدحت أ" المجني عليه وعائلته من قبل إبراهيم سليمان رجل الأعمال، تفاصيل المصالحة وحقيقة حصوله على 3 ملايين جنيه.

وقال مدحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لم أحصل على ملايين للتصالح ومن لديه دليل واحد يقدمه، أنا عندي شهود كتير على التصالح دون الحصول على أي أموال".

وتابع: "مجموعة من كبار رجال الدولة أثروا عليا من أجل التصالح، كنت رافض أي مصالحة لأن الموضوع يمس كرامتي والجهة التي كنت أمثلها في يوم من الأيام".

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واستكمل: "كان معروض عليا 5 مليون جنيه في بداية المشكلة، هقبل ليه دلوقتي بـ3 مليون بس، كلام مش منطقي، ومش هقبل عوض في شرف عيلتي".

 

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التحرير

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