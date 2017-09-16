مكافحة الإدمان: 10% من العاملين بالمدارس يتعاطون مخدرات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال عمرو عمثان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن حملات الكشف المبكر عن المخدرات بالمدارس تبين تعاطي 9.5% من العاملين بالمدارس التي خضعت للتفتيش في الأسبوع الأول من الحملة.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الأشخاص المتعاطون للمخدرات وتم كشفهم سيتم محاسبتهم وإحالتهم للتحقيق.

وتابع: "صندوق مكافحة المخدرات قدم تقريره لوزارة التربية والتعليم من أجل اتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة"، موضحا أن العينات الإيجابية والتي تثبت تعاطي أصحابها المخدرات تخضع للتحليل مرة ثانية في معامل وزارة الصحة للتأكد من صحة التعاطي.

شاهد أيضا



