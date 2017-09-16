أتلتيكو مدريد يفتتح ملعبه الجديد بالفوز على مالاجا بـ«الليجا»

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تمكن أتلتيكو مدريد، من تحقيق الفوز أمام مالاجا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

جاء هدف اللقاء الوحيد عبر الدولي الفرنسي، أنطوان جريزمان الذي خطف الفوز في الدقيقة 61 من زمن المباراة، التي شهدت سيطرة متبادلة من الفريقين على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، وهدد كل منهما مرمى الآخر بأكثر من كرة خطرة لكن كرة واحدة هي التي سكنت الشباك.

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بتلك النتيجة رفع أتلتيكو رصيده لـ8 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد مالاجا عند صفر من النقاط بعد مرور 4 جولات ليقبع في المركز الأخير.