السيطرة على حريق محدود بمستشفى حميات أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى الحميات، نتج من إحدى أجهزة التكييف الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم أول أسوان بورود بلاغ عن نشوب حريق بمستشفى الحميات.

على الفور تحركت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد ضياء الدين صبحي مدير إدارة الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقى المستشفى.

ولم يسفر الحريق عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح وجار حصر التلفيات.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.