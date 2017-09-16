الخارجية التركية تستدعي السفير الألماني في أنقرة

إسطنبول/ كولونيا - (د ب أ):

استدعت الخارجية التركية اليوم السبت السفير الألماني في أنقرة للاحتجاج على تنظيم مهرجان كردي في مدينة كولونيا الألمانية.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن الخارجية التركية وجهت عبر السفير اتهاما للسلطات الألمانية بالموافقة على المهرجان ومن ثم وافقت على "الدعاية للإرهاب".

شارك في المهرجان الكردي اليوم السبت وفقا لتقديرات الشرطة الألمانية عدة آلاف من الأكراد والمتعاطفين معهم.

ونظم المهرجان تحت شعار "الحرية لأوجلان – وضع واحد لكردستان".

ويشير الشعار إلى مطالبة المشاركين بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في تركيا.

ويصنف حزب العمال الكردستاني في كل من تركيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي على أنه منظمة إرهابية.

يذكر أن الأكراد يشكلون حوالي 15 في المئة من سكان تركيا وغالبا ما يدينون ما يرون أنه تمييز منظم من قبل الدولة.