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مصدر يوضح ملابسات وفاة مساعد شرطة بقسم الهرم

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مصراوي Masrawy

مصدر يوضح ملابسات وفاة مساعد شرطة بقسم الهرم

10:48 م السبت 16 سبتمبر 2017

مصدر يوضح ملابسات وفاة مساعد شرطة بقسم الهرم

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات وفاة مساعد شرطة بقسم شرطة الهرم، اليوم السبت.

أوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن المتوفى يدعى "ممدوح" في العقد الرابع من العمر، لافتا بأنه توجه صباح اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية؛ لمروره بوعكة صحية "كان رايح القومسيون الطبي".

أشار المصدر إلى أنه أثناء استقلاله سيارة أجرة في طريقه للمستشفى، شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى أقرب مستشفى، لكنه لفظه أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

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مصراوي Masrawy

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