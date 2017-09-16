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الخارجية الروسية: لافروف وتيلرسون بحثا هاتفيا التسوية في سوريا وأوكرانيا

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية: لافروف وتيلرسون بحثا هاتفيا التسوية في سوريا وأوكرانيا

10:45 م السبت 16 سبتمبر 2017

الخارجية الروسية: لافروف وتيلرسون بحثا هاتفيا التسوية في سوريا وأوكرانيا

موسكو – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرجي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون خلال اتصال هاتفي التسوية في سوريا والأزمة الأوكرانية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، أوردته قناة اليوم، مساء السبت - إن الإتصال تم بمبادرة من الجانب الأمريكي وتم مناقشة الوضع الراهن بشأن التسوية السورية بما في ذلك مهام محاربة الإرهاب على أرض الواقع وتنفيذ قرارات الاجتماعات الدولية حول سوريا في أستانة التي عقدت في الفترة 14-15 سبتمبر من هذا العام، وكذلك الأعمال التحضيرية للجولة المقبلة من العملية السياسية في جنيف.

وأضاف البيان، أنه تم التطرق أيضا إلى ضرورة تفعيل الجهود بشأن اتفاقات مينسك حول تسوية الأزمة جنوبي شرق أوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، كشف أمس أن الوزير سيرجي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في إتصال هاتفي أيضا آفاق تعاون البلدين في تسوية الأزمة السورية مع التركيز على تثبيت مناطق خفض التوتر.

يذكر أن الولايات المتحدة تشارك في محادثات "أستانة-6" بوفد يرأسه القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية في ملف التسوية الشرق أوسطية ديفيد ساترفيلد.

هذا المحتوى من

Asha

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