البدرى: لن أحمل أحد هزيمتنا أمام الترجي.. قادرون على الصعود في رادس

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن النتيجة غير مُرتبطة بالأداء، موضحًا أن الأهلي كان أفضل من الفريق التونسي على مدار الشوطين.

وتعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال البدري، في تصريحات صحفية عقب المباراة: «لم تكن هناك خطورة تُذكر من الترجي باستثناء الهدفين.

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وبسؤاله عن التحكيم أبدى استغرابه من ضعف حاملي الراية باحتسابهما لتسللات وهمية بجانب أن هناك ركلة جزاء غير محتسبة لأزارو.

وعن أسباب الهزيمة أكد البدري، أنه لن يحمل أحد المسؤولية، قائلًا: «الأهداف جاءت من أخطاء جماعية»، مؤكدًا أن هُناك لقاء عودة في تونس يمكن أن نصعد من خلاله.

وأضاف أن الأهلي أضاع فرص عديدة في الشوط الأول كانت كفيلة بتحقيق الفوز، واختتم أنه واثق في لاعبيه وأكد لهم على قدرتهم على التأهل من رادس.