مدرب الترجي: التعادل أمام الأهلي ليس في صالحنا و«الدليل 2012»

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أكد معين الشعباني، مدرب عام فريق الترجي، أنه علم قبل اللقاء أن مواجهة الأهلي، لن تكون سهلة، حيث وصفها إنها نهائي مُبكر بين الفريقين.

وتعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات صحفية عقب المباراة، إن فريقه كان ندًا للأهلي طوال اللقاء، مؤكدًا أن النتيجة إيجابية في الإسكندرية على أمل تحقيق الصعود في لقاء رادس.

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وبسؤاله عن الأداء، أكد أنهم غير راضيين بنسبة 100% لكن مقبول في ظل صعوبة المباراة.

وأضاف أن الإنكماش الدفاعي كان طبيعيًا، بعد التقدم خاصة مع انخفاض اللياقة البدنية مع انخفاض اللياقة بسبب الضغط العالي مُطبق من الشوط الأول.

واسترجع «الشعباني» ذكريات 2012، حين لم يكن التعادل في صالحهم في القاهرة، وفازوا الأهلي في رادس مُصرحًا أن عليهم انتظار لقاء العودة.