وزير النقل لمواطنين اشتكوا من القطارات: إنتوا مش من مصر ولا إيه

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اشتكى العشرات من المواطنين المتواجدين داخل محطة السكك الحديدية بمركز قوص جنوبي محافظة قنا، لهشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، من سوء عربات القطارات في محافظات الصعيد.

وقال أحد المواطنين المتواجدين في المحطة، اليوم السبت، موجهًا حديثه لـ"الوزير": «مفيش تذاكر.. والكلام اللي بيتحكي كدب»، لافتا إلى أن التذاكر يتم بيعها في السوق السوداء دون أى إجراءات من المسؤولين.

بدوره رد عرفات على شكوى المواطنين من سوء عربات القطارات قائلًا: «أنتوا مش من مصر ولا إيه.. إحنا في مصر وعندنا عربيات عمرها 50 سنة تقريبًا».

وأكد وزير النقل أنه سيتم استبدال العربات القديمة بحديثة تم استيرادها لتشغيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، مطالبًا بضرورة الحفاظ على العربات الجديدة حتى لا تتعرض للتخريب بسبب تصرفات غير مسؤولة من بعض الركاب.

وأعرب عدد من المواطنين عن غضبهم من عدم توافر تذاكر القطارات داخل منافذها بالمحطات مع انتشارها بأسعار أزيد في السوق السوداء.

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ووجه أحد المواطنين حديثه لـ"وزير النقل" قائلا: «إحنا مش بنلاقي ولا تذكرة في الشباك وبيكون فيه حالات مرضية طارئة، وبنروح نشتريها سوق سودة بأسعار تصل إلى أضعاف أسعارها الرسمية».

ورد الوزير بقوله: «السبب في عدم توافر التذاكر هو أزمة شهدتها مصر كلها خلال الشهر الجاري.. استحملوا شوية».

وزار وزير النقل محافظة المنيا خلال جولته لتفقد الطريق الغربي الصحراوي.