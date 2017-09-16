أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بعد انفعاله.. وزير الصحة يلقي «كيس» في وجه وكيل البحيرة (صور)

Google+ Print
بعد انفعاله.. وزير الصحة يلقي «كيس» في وجه وكيل البحيرة (صور) بعد انفعاله.. وزير الصحة يلقي «كيس» في وجه وكيل البحيرة (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انفعل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، على الدكتور علاء الدين عثمان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بعدما علم بعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى كفرالدوار رغم توفرها بمخازن المديرية، وقام بإلقاء كيس "أنبوبة حنجرية" في وجهه داخل المستشفى.

70740-3جانب-من-زياىة-وزير-الصحه

وتفقد وزير الصحة مستشفى الشاملة في كفر الدوار، اليوم السبت، وفوجئ بغلق الصيدلية وتشوين بعد الكراتين بداخلها، فقام بتحويل المسؤولين إلى التحقيق من بينهم وكيل الوزارة.

شاهد أيضا

66220-2-وزير-الصحة-مع-محافظ-البحيرة

وأعرب عماد الدين عن غضبه لحالة المستشفى السيئة بعد تجوله داخل أقسامها المختلفة، مشيرًا إلى أنها ينقصها الكثير والكثير من الأجهزة والمستلزمات الطبية مع أنها تخدم أكثر من 2 مليون مواطن.

a16233c5a4.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)