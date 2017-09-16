بعد انفعاله.. وزير الصحة يلقي «كيس» في وجه وكيل البحيرة (صور)

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انفعل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، على الدكتور علاء الدين عثمان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بعدما علم بعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى كفرالدوار رغم توفرها بمخازن المديرية، وقام بإلقاء كيس "أنبوبة حنجرية" في وجهه داخل المستشفى.

وتفقد وزير الصحة مستشفى الشاملة في كفر الدوار، اليوم السبت، وفوجئ بغلق الصيدلية وتشوين بعد الكراتين بداخلها، فقام بتحويل المسؤولين إلى التحقيق من بينهم وكيل الوزارة.

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وأعرب عماد الدين عن غضبه لحالة المستشفى السيئة بعد تجوله داخل أقسامها المختلفة، مشيرًا إلى أنها ينقصها الكثير والكثير من الأجهزة والمستلزمات الطبية مع أنها تخدم أكثر من 2 مليون مواطن.