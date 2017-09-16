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فتح الصالة الرئاسية استعدادًا لمغادرة السيسي إلى نيويورك

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مصراوي Masrawy

فتح الصالة الرئاسية استعدادًا لمغادرة إلى نيويورك

10:16 م السبت 16 سبتمبر 2017

فتح الصالة الرئاسية استعدادًا لمغادرة السيسي إلى نيويورك

كتب - طه عبيد:

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، استراحة الصالة الرئاسية؛ استعدادًا لمغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجها إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وانتظمت الخدمات الأمنية والمرورية في الطرق المؤدية من وإلى المطار وسط تشديدات أمنية، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية .

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، بيان أمام الجمعية العامة، الذي سيستعرض خلاله رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.

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