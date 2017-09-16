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صبري عبد الرؤوف: معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة أمر شاذ لكنه لا يُعد "زِنا"

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مصراوي Masrawy

صبري عبد الرؤوف: معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة أمر شاذ لكنه لا يُعد "زِنا"

10:04 م السبت 16 سبتمبر 2017

الدكتور صبري عبدالرؤوف

كتب ـــ محمود مصطفى:

استنكر الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، تحريف فتواه بشأن "معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة".

وقال عبدالرؤوف في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إنّ ما نشرته بعض المواقع عن إباحتي للزوج معاشرة زوجته المتوفاة "كلام فاضي"، ولم أصرح بذلك على الإطلاق، موضحًا أن الأمر لا يُعد "زنا"، لكنه مكروه وقال "كيف تقبل النفس البشرية أن تفعل هذا؟".

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن مقدم برنامج "عم يتساءلون" سأله بشأن إباحته للزوج أن يجامع زوجته المتوفاة، فرد أن الأشخاص الأصحاء وذوي النفوس السليمة لا يفعلون ذلك، وإن كان الأمر غير مُستحب لشذوذه عن الشائع، وفقًا لتصريحاته لمصراوي.

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