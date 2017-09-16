تركيا: استفتاء كردستان أمن قومي وسنتخذ حياله "كافة الإجراءات"

أنقرة - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم السبت إن الاستفتاء المقرر إجراؤه على انفصال إقليم كردستان العراقي هو "مسألة أمن قومي لنا ولا شك أننا سنتخذ كافة الإجراءات في هذه المسألة"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصادر في رئاسة الوزراء التركية أن يلدريم قال: "لا يساور أحد الشك في أننا سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

والاستفتاء "غير مُلزم"، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، حول رغبتهم بالانفصال عن العراق.