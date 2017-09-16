داعش يُسقط طائرة حربية سورية شرق دير الزور

دمشق - (د ب أ):

قالت مصادر في محافظة دير الزور أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أسقط طائرة حربية سورية قرب مدينة دير الزور شرق سورية اليوم السبت .

وقال فراس العلاوي عضو شبكة الشرق نيوز التي تنقل أخبار المنطقة الشرقية من سوريا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " إن طائرة حربية من نوع ميغ سقطت فوق منطقة الاشتباك قرب بلدة البوليل شرق مدينة دير الزور وأن مصير قائد الطائرة لا يزال مجهولاً ".

وأكد العلاوي أن " طائرات حربية تابعة للنظام السوري وأخرى روسية استهدفت المعبر المائي لبلدة البوليل من جهتي نهر الفرات وأن قتلى وجرحى سقطوا في القصف."

وسقط عشرات القتلى والجرحى جراء القصف الجوي من طائرات حربية روسية وأخرى تابعة للتحالف والنظام السوري.

وقال أحمد الرمضان مدير شبكة فرات بوست الإخبارية إن أربع مجازر وقعت اليوم في مدن الميادين وبلدة محكان ومجزرة طابية جزيرة وبلدة مظلوم في ريف دير الزور الشرقي وأن الحصيلة الأولية بلغت 24 شهيداً أغلبهم من النساء و الأطفال."

وأكد الرمضان أن " قوات النظام والمليشيات التابعة لها سيطرت ولأول مرة منذ خمس سنوات على منطقة الشروفية والمقابر في قرية البوعمرو والذي كان قد حررها الجيش الحر في أوائل عام 2012 ."