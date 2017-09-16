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سعاد صالح: بعض الفقهاء أجازوا معاشرة البهائم جنسيًا (فيديو)

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سعاد صالح: بعض الفقهاء أجازوا معاشرة البهائم جنسيًا (فيديو) سعاد صالح: بعض الفقهاء أجازوا معاشرة البهائم جنسيًا (فيديو)

التحرير

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رفضت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فتوى زميلها الدكتور صبرى عبد الرؤوف، بإباحة معاشرة الزوج لزوجته الميتة.

وقالت صالح» خلال لقائها اليوم السبت ببرنامج "عم يتساءلون" المذاع على فضائية "إل تي سي": "نحتاج للتدقيق في الفتاوى وعلينا إخراجها بشكل يتماشى مع الواقع"، متسائلة: "هل بعد وفاة أحد الزوجين بتستمر بينهم الحياة الزوجية؟ مشددة على ضرورة تنقية التراث من تلك الفتاوى الشاذة.

وتابعت: "يجب علينا ستر المرأة بمجرد وفاتها، وتكريم الميت دفنه، فكيف يتم معاشرتها وهي على فراش الموت قبل الغسل؟"، مؤكدا أن ذلك الأمر يعتبر زنا خاصة من الناحية الإنسانية، لأن التكليف انقطع عن الزوجة بمجرد وفاتها، وبذلك يكون الزوج تجرأ على فعل هذه العلاقة مع أجنبيه عنه.

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واستكملت: "هناك بعض الفتاوى التي أصدرها بعض الفقهاء يجب عدم الالتفات لها ومنها جواز معاشرة الرجل للبهائم، ولكن علينا تجنب مثل هذه الفتاوى".

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التحرير

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