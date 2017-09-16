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عبد الحفيظ: سنعود بالفوز من تونس.. «عملناها قبل كده كتير»

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عبد الحفيظ: سنعود بالفوز من تونس.. «عملناها قبل كده كتير» عبد الحفيظ: سنعود بالفوز من تونس.. «عملناها قبل كده كتير»

التحرير

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه كان يتمنى تحقيق الفوز على الترجي، لكن المباريات الكبيرة دائمًا خارج التوقعات.

وتعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

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وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن مباراة الذهاب لها حسابات خاصة، وأن الفريق مستعد لها جيدًا، معلقًا «عملناها قبل كده كتير في تونس، قدام الصفاقسي، والترجي، وإن شاء الله نرجع بالفوز». 

وعن التحكيم قال مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «نرجو وضع رقابة على أداء الحكام في المباريات، إحنا اتحسب علينا تسللات غريبة وعجيبة، مباريات الأهلي والترجي مش تتلعب كتير ويجب إسنادها لحكام أصحاب خبرات».

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التحرير

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