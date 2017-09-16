الأهلي يتعثر أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

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تعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم عبد الله السعيد، بهدف المارد الأحمر، في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، من ركلة جزاء، حصل عليها المغربي وليد أزارو، قبل أن يفلت الخنيسي من الرقابة ويسجل التعادل في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، تقدم جيلان الشعلالي للترجي في الدقيقة 48 من خطأ لشريف إكرامي حارس الأهلي، قبل يتمكن أزارو من ادراك التعادل للمارد الأحمر في الدقيقة 67.

هدف عبد الله السعيد..

هدف الخنيسي..

هدف الشعلالي..

هدف أزارو..