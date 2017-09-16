لاعبون اختاروا «سكة الإدمان»| أحدهم حاول الانتحار وآخر أصبح بلا مأوى

التحرير

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أعادت صورة النجم البرازيلي أدريانو ليتي ريبيرو، لاعب إنتر ميلان السابق، والتي نشرها عبر صفحته بموقع «إنستجرام»، لتطرح من جديد الوجه الآخر لكرة القدم، والتي أصبحت عنوانًا لكل أنواع الفضائح وأبرزها المخدرات، نظرًا لكونها تٌظهِر زيادة وزنه وكأنه مدمن بدلًا من أن يكون لاعب كرة قدم سابق.

«التحرير» يستعرض في السطور التالية أبرز اللاعبين الذين وقعوا في فخ الأدمان، وقضى على مسيرتهم الكروية، وانطفئ نجمهم على النحو التالي:

- دييجو أرماندو مارادونا

أحد أساطير كرة القدم، ليس فقط الأرجنتينية بل على مستوى العالم، حيث لعب وهو في سن صغير، وتوج معهم بكأس العالم، وكان النجم الأول لنابولي الإيطالي وظل أحد أشهر من لمس الكرة في العالم، حتى انتهت موهبته بعد اكتشافه تعاطي المخدرات.

فبعد مباراة الأرجنتين أمام اليونان بكأس العالم 1994، والذي سجل فيها هدف المباراة الوحيد، شك المدربين في أمرة فخضع اللاعب لاختبار منشطات فأتضح أنه يتعاطى منشط الإيفيدرين، ودخل وقتها فى موجه من الأكتئاب أودت به إلى إدمان الكوكايين.

وتم إيقاف اللاعب لمدة 15 شهر من قبل إدارة النادي الإيطالي، ثم انتقل إلى مصحة واستطاع أن يتغلب على الإدمان بشكل نهائي في 2004.

- أدريانو ليتي ريبيرو

كان نجم المنتخب البرازيلي، ولاعب إنترميلان وروما، أحد أفضل مهاجمي العالم في الفترة من عام 2000 إلى 2009، ولكنه تعرض لأزمة نفسية بعد وفاة والده عام 2009، مما تسبب في إدمانه للمخدرات والكحوليات، وجعلته يحاول الانتحار أكثر من مرة، وانتهى به الأمر إلى الانضمام لأحد عصابات المافيا الشهيرة في البرازيل.

- بول جاكسوين

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كان بول جاسكوين، نجم المنتخب الإنجليزي، ونيو كاسل وتوتنهام السابق، أحد أمهر لاعبي الكرة الإنجليزية في التسعينات، قبل أن يبدأ رحلة الجري وراء ملذاته من إدمان الكحوليات والمخدرات بمختلف أنواعها مما أدى إلى طرده الملاعب.

تدهورت حياة جاسكوين الصحية وكان قريباً من الموت عدة مرات بسبب إدمانه للكحوليات، واعتدى على زوجته بضرب مبرح تحت تأثير الكحوليات مما أدى إلى انفصالهم، قبل أن تلقى الشرطة القبض عليه بتهمة حيازة المخدرات والترويج له وهو فى سن الـ43.

والتقطت الكاميرات أسطورة كرة القدم السابق الإنجليزي، خلال توجهه لأحد متاجر الخمور دون أن يرتدى ملابس أو حذاء، وهو في حالة سيئة للغاية، لتتداول صورته على كافة الصحف حينها، لينسي جمهورة إنجازاته ويتطرق لفضائحه جزاء تعاطى المخدرات، حتى أصبح مشرد بلا مأوى.

- أدريان موتو

كان النجم الروماني أدريان موتو، لاعبًا مميزا، مع فرقه السابقة فيورينتينا، وتشيلسي، وإنتر، وبارما، ويوفنتس، قبل أن يخضع لفحوصات طبية عام 2004 أثبتت تعاطية مخدر الكوكايين، وتم إيقافه لمدة 7 شهور، كما تعرض لعقوبة الإيقاف أيضًا لمدة 9 شهور عندما كان في فيورينتينا، بسبب تناوله المنشطات بعد فحص طبي أجرى عليه ليثبت عليه عقوبة الإيقاف في شهر يناير من عام 2010.

وتعرض موتو، للطرد النهائي من المنتخب الروماني، من قبل المدير الفني فيكتور بيتوركا، في عام 2011، بسبب تناوله الخمر رفقة أحد زملائه في المنتخب في ليلة مباراة ودية أمام سان مارينو، ولكن لم يطبق القرار وعاد مرة أخرى إلى المنتخب، حتى حرم الاتحاد الروماني، لكرة القدم موتو، من اللعب مرة أخرى للمنتخب مدى حياة في عام 2013، بعدما أهان مدربه بعد الخسارة في الملحق الأوروبي وخسارة فرص التأهل إلى كأس العالم 2014 في البرازيل، أمام اليونان، لتتدهور حالتة وتسوء بعد اعتزاله كرة القدم.

- كلاوديو كانيجيا

نجم المنتخب الأرجنتينى وروما السابق، لعب بجوار الأسطورة مارادونا وفيرون، وقدم مستويات رائعة، ولكن خضع لفحوصات طبية أثبتت تناوله كوكايين عام 1993، وحاول نفى الأمر ولكن دون جدوى، قبل أن يعترف فى نهاية الأمر بتعاطيه الكوكايين، الأمر الذى تسبب بالأحباط لناديه وجمهوره.