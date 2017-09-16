جامعة بنها: سعر الكتاب لن يتجاوز ٩٠ جنيهًا ونسخ بالمكتبات للاطلاع

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، عن آليات محددة لطباعة الكتاب الجامعي، مؤكدًا أن سعره لن يتجاوز الـ 90 جنيهًا لأي مادة، لافتًا إلى إجراءات بإتاحة نسخ من الكتب الجامعية في مكتبات الكليات للاطلاع بما يمكن غير القادرين من تحصيل المادة العلمية اللازمة لدراستهم.

وأوضح القاضي تبدأ من تأليف الكتاب الذى يتم بشكل جماعي من خلال أساتذة متخصصين، مرورًا بعرض الكتاب على مجلس القسم ليتم إقراره أو رفضه، ومن ثم اعتماده والسماح بطباعته وتداوله في مركز توزيع الكتاب الجامعى بالسعر المقرر من الجامعة، والمحدد بشكل عادل يتناسب مع ظروف الطلاب، والذي لن يتجاوز مبلغ 90 جنيهًا لأي كتاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى عوامل عدة محددة لسعر الكتاب، منها عدد الساعات التدريسية والصفحات وجودة الكتابة ونوعية ورق الطباعة والغلاف.

وشدد على أنه تم منع إرفاق أي شيتات أو كراسات تمارين إضافية تُلزم الطالب بشراء الكتاب، مضيفًا أنه في حال ثبوت قيام أي أستاذ بذلك سيتم مصادرة حصيلة الكتاب لصالح صندوق الخدمات التعليمية.​