وزير شؤون القدس يحذر من المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف قرية الولجة

رام الله – (أ ش أ):

حذر وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني من المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الذي يستهدف قرية الولجة جنوب القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الحسيني اليوم السبت في أنحاء البلدة برفقة رئيس المجلس المحلي علاء الدراس وأعضاء من المجلس ونشطاء فلسطينيين في مجال حقوق الإنسان ، منهم الناشط راسم عبيدات وعدد من الأهالي.

وقال إن سلطات الاحتلال تخطط لعزل القرية عن محيطها وتحويلها إلى كنتونات ومعازل وفصلها عن القدس والمناطق الفلسطينية ، موضحا أنه باستكمال إغلاق القرية من جهة ما تعرف بعين جويزة يكون الاحتلال قد حصر دخول وخروج السكان من وإلى القرية من جهة مستوطنة (هار جيلو) وبالتالي ستواصل سلطات الاحتلال ضغوطها على الأهالي وتعكير صفو حياتهم الذي كان قد بدأ منذ أن وضع حاجزا عسكريا على مدخل البلدة ، ما أدى لعزلها عن مدينة القدس من الجهة الغربية الجنوبية وعن مدينة بيت لحم بعد عملية العزل للمدينتين من الجهة الجنوبية بواسطة مستوطنة (هارحوما).

واعتبر الحسيني ذلك دليلا على أن حكومة الاحتلال ماضية في سياستها الاستيطانية وسياسة التوسع والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني والعزل والإغلاق ، وهي تعمل على إغلاق أي نافدة يمكن من خلالها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح أن إخطارات الهدم لأكثر من مئتي منزل تؤوي نحو 200 عائلة يزيد عدد أفرادها عن ألف مواطن يترافق والمخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي كانت مجمدة خلال السنوات الماضية، وإخراجها إلى حيز التنفيذ من قبل حكومة الاحتلال، وفي ظل عدم وجود أي ضغوطات أمريكية ودولية وعربية لوقف الاستيطان.

من جانبه ، أوضح المنسق الإعلامي لحملة الدفاع عن أراضي قرية الولجة علي الأعرج أنه منذ عام 1985 جرى هدم 80 منزلا في القرية أربعة منها هدمت حديثا ، وتوفقت العملية بعيد صدور الأمر القضائي بإيقاف أعمال الهدم مؤقتا والذي لا يعول عليه كثيرا.

ودعا إلى آلية وطنية لتجنيد الدعم اللازم من أجل تعزيز صمود الأهالي لزيادة الحركة العمرانية بالمنطقة والحد من الاستهداف الاستيطاني الإسرائيلي.

ووفقا للمخطط الإسرائيلي ، فإن جدار الفصل العنصري سيحيط بالولجة من كافة الجهات باستثناء مخرج واحد باتجاه مدينة بيت جالا ، كما أن الجدار سيفصل بين القرية وأراضي سكانها البالغة مساحتها قرابة ثلاثة آلاف دونم ، ويخطط الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي وتحويلها إلى "متنزه ميتروبوليني" جديد يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.