التحالف الدولي: غارة روسية تسببت بإصابة مقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية

قوات سورية حكومية في الضواحي الشمالية لمدينة دير ا

واشنطن – (أ ف ب):

اتهم التحالف الدولي السبت، الطيران الروسي بشن غارة أدت إلى اصابة مقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية وهو ما نفته موسكو في وقت سابق.

وقال التحالف في بيان "إن قوات روسية ضربت هدفا في شرق الفرات في سوريا قرب دير الزور ما أدى إلى إصابة قوات شريكة للتحالف".

وأضاف إن "الذخائر الروسية اصابت موقعا كان يعلم الروس بأنه يضم قوات سوريا الديموقراطية ومستشارين للتحالف. لقد أصيب عدة مقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية وعولجوا بعد الضربة".

وأوضح التحالف أن أيا من المستشارين العسكريين لم يصب.

وقال قائد قوات التحالف الدولي الجنرال الأمريكي بول فانك ان "مسؤولي التحالف متوافرون وخط تجنب الاحتكاك مع روسيا مفتوح 24 ساعة على 24"، مضيفا في بيان "أننا نبذل ما في وسعنا لتفادي تصعيد من دون طائل بين القوات التي تقاتل عدونا المشترك"، أي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وكانت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أمريكيا اتهمت في وقت سابق طائرات حربية روسية وسورية باستهداف مقاتليها في محافظة دير الزور في شرق البلاد حيث تخوض معارك ضد تنظيم داعش، الأمر الذي نفته موسكو.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، استهدافها من قبل الطيران الروسي.