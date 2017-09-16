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بعد إصابة طفلة صدمتها سيارة.. حواجز جديدة بكورنيش النيل في الأقصر

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مصراوي Masrawy

بعد إصابة طفلة صدمتها سيارة.. حواجز جديدة بكورنيش النيل في الأقصر

09:01 م السبت 16 سبتمبر 2017

بعد إصابة طفلة صدمتها سيارة.. حواجز جديدة بكورنيش النيل في الأقصر

حواجز جديدة بكورنيش النيل في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

انتهت ادارة مرور الأقصر، مساء اليوم السبت، من تركيب حواجز وفواصل معدنية جديدة بشارع كورنيش النيل بالكرنك، لغلق مسافة التجاوز بين مطبين صناعيين تسببا في إصابة طفلة صدمتها سيارة، تفادى قائدها المطبات الصناعية من خلال مسافة التجاوز بينها.

وقال العميد محمد صلاح، مدير ادارة مرور الأقصر، إن هذه الاجراءات تم تنفيذها بناءً على توجيهات المحافظ محمد بدر، وبإشراف مدير الامن اللواء مصطفى صلاح الدين، في استجابة سريعة للمواطنين بعد حادث إصابة الفتاة.​

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