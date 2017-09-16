409 آلاف من الروهينجا عبروا حدود ميانمار إلى بنجلاديش فرارا من العنف

كوكس بازار (بنجلاديش) - (د ب أ):

قالت منظمة الهجرة الدولية اليوم السبت إن أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينجا عبروا حدود ميانمار إلى بنجلاديش للفرار من العنف الذي بدأ في ولاية راخين (أراكان) المضطربة الشهر الماضي.

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم: "حتى اليوم، تشير التقديرات غير المتحقق منها ، والتى تستند إلى تقارير موحدة قدمتها الوكالات العاملة في بازار كوكس إلى أن 409 الاف شخص قد عبروا الحدود الى بنجلاديش".

وكان آخر رقم رسمي للأمم المتحدة لأعداد الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش هو 379 الف شخص.

وبدأ النزوح الجماعي يوم 25 أغسطس عندما شن جيش ميانمار حملة في ولاية راخين بعد أن هاجم مسلحون من الروهينجا قواعد عسكرية ومراكز شرطة مما أسفر عن مصرع 12 من مسؤولي الأمن. وقال الجيش إنه قتل ما يقرب من 400 من المتمردين المشتبه بهم.

وقال العديد من اللاجئين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ.) إنهم قطعوا شوطا طويلا لعبور الحدود إلى بنجلاديش بعد أن أحرقت منازلهم وقتل أقاربهم من قبل الجيش وحراس بوذيين. وقالوا إن مدنيين ينتمون إلى أقلية من المسلمين يستهدفهم الجيش.

وقالت المنظمة ان 229 الف لاجئ يعيشون في مستوطنات مؤقتة على جانب الطريق و 159 الفا في مخيمات أو مستوطنات مؤقتة وتستضيف المجتمعات المحلية 21 الفا.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أن عددا كبيرا من القادمين الجدد يشاهدون على جانب الطريق في كوتوبالونج حيث يوجد مخيم قديم. ويقال إن آلاف الوافدين الجدد يلجأون إلى منطقة تكناف الحضرية، وهي الطرف الجنوبي من بنجلاديش الذي يقع على الحدود مع ميانمار.