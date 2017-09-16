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بالصور.. انهيار جزئي بمنزل غربي أسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. انهيار جزئي بمنزل غربي أسيوط

08:30 م السبت 16 سبتمبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

انهارت واجهة منزل من 3 طوابق في منطقة غرب بمدينة أسيوط دون وقوع ضحايا كونه غير آهل بالسكان.

وكان أهالي منطقة غرب مدينة أسيوط فوجئوا بانهيار واجهة منزل مكون من ثلاثة طوابق، بينما شوهدت قوات الأمن تفرض كردونًا حول المنطقة لتوفير مناخ آمن لمعدات الوحدة المحلية لحي غرب أثناء رفع الأنقاض.

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