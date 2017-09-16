وزير النقل: مشروعات السكك الحديدية بالصعيد تكلفت 9 مليارات جنيه

التحرير

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شدد الدكتور هشام عرفات وزير النقل على اهتمام الدولة بتطوير هيئة السكك الحديدية دون خصخصتها.

وقال عرفات في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم السبت إن الهيئة انتهت من تطوير ٢٤٥ مزلقانا على شريط السكك الحديدية.

وأكد عرفات أن مشروعات هيئة السكك الحديدية التى تمت في محافظات الصعيد تخطت تكلفتها 9 مليارات جنيه، مردفا: «70% من مشروعات هيئة السكك الحديدية تمت في محافظات الصعيد».

وأضاف عرفات أن وزارة النقل تتعاون حاليا مع الشركات الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي لتطوير بين ١٠ و١٥ مزلقانا شهريًا، منوها إلى أن عدد المزلقانات الشرعية يصل إلى ألف و٣٢٢ مزلقانا.

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وأكد الوزير في تصريحاته أن المحاور والكباري تساهم بشكل كبير في إلغاء بعض المزلقانات، ومنها على سبيل المثال الكوبري العلوي بمركز قوص في محافظة قنا والذي بلغت تكلفته ٧٢ مليون جنيه.

وتفقد وزير النقل واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اليوم كوبري قوص العلوي وطالب بتطبيق القانون وغرامات التأخير على شركة المقاولون العرب لتأخرها في إنجاز المشروع أسوة بالإجراءات التي تتبع مع المقاولين.

وبدأ الوزير جولته يزسارة الطريق الصحراوي الغربي لمتابعة استكمال الأعمال به والتي بلغت تكلفتها 370 مليون جنيه.