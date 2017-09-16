صاحب فتوى «معاشرة الزوجة الميتة» يعتذر على الهواء

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اعتذر صبري عبدالرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عن فتوى إباحة معاشرة الزوج لزوجته الميتة.

وأثارت الفتوى التى أصدرها أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال إحدى لقاءاته التلفزيونية جدلا كبيرا فى الأوساط الدينية والسياسية.

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وقال عبدالرؤوف خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" إن البعض أساء فهم تصريحه الذي كان ردًا على سؤال من أحد الأشخاص بأنه إذا عاشر زوجته بعد وفاتها يعتبر زنا أم لا، موضحًا أنه أجاب أنه ليس زنا فقط.

وتابع أستاذ الفقه أن معاشرة الزوجة المتوفية حرام شرعًا ومن يفعلها يكون شاذا، ولكن لا يعاقب عليها الزوج، مستكملا: "افتراء وكذب، واللي ييقول الكلام ده معندوش عقل".