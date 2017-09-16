حالة مستشفى كفر الدوار العام تثير غضب وزير الصحة

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زار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة مستشفى كفرالدوار العام الشامل بالبحيرة اليوم السبت لتفقد الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأعرب عماد الدين عن غضبه لحالة المستشفى السيئة بعد تجوله داخل أقسامها المختلفة، مشيرًا إلى أنها ينقصها الكثير والكثير من الأجهزة والمستلزمات الطبية مع أنها تخدم أكثر من 2 مليون مواطن.

ووجه وزير الصحة بسرعة الانتهاء من أعمال التكييف المركزى خلال أسبوعين على الأكثر لرفع المعاناة عن المرضى والقيام برفع كفاءة الاستقبال فورا، وإسناد الأمر للمكتب الهندسي التابع للوزارة والقيام بتقسيم حجرات الاستقبال لتكون أسرة مستقلة عن بعضها بعضا.

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وكلف بوضع الأجهزة الطبية الكاملة في الاستقبال، ورفع كفاءته فضلا عن فرش أقسام السموم والعناية المركزة للمخ والأعصاب وقسم الحروق كصورة مطابقة لقسم الحروق بمستشفى الدمرداش.

وأمر الوزير بصرف 4 أجهزة تنفس صناعي بقسم الحضانات لسد العجز الموجود بالحضانات التى ينقصها عدد من أجهزة التنفس الصناعى وضرورة توفير جميع الأدوية في صيدليات المستشفى، وعدم قيام المواطن بشراء أى دواء من خارج المستشفى وإعادة تأهيل الصيدليات بالمستشفى.