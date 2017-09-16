أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الأوقاف يلتقط صورا تذكارية مع سياح الأقصر

Google+ Print
وزير الأوقاف يلتقط صورا تذكارية مع سياح الأقصر وزير الأوقاف يلتقط صورا تذكارية مع سياح الأقصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف معبد الأقصر، وتجول بطريق الكباش الأثري الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك.

وزار وزير الأوقاف الأقصر في اليوم السبت لافتتاح مسجد وعدد من مشروعات وزارته. 

ورافق وزير الأوقاف خلال جولته بالمناطق الأثرية الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة ومحافظ الأقصر محمد بدر وعدد من الأئمة المشاركين في المعسكر التدريبي.

شاهد أيضا

واستمع جمعة إلى شرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري مدير عام الآثار بالمحافظة، عن التاريخ الفرعوني.

والتقط وزير الأوقاف ومرافقوه صورًا تذكارية مع عدد من السياح زوار المعبد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)