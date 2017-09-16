وزير الأوقاف يلتقط صورا تذكارية مع سياح الأقصر

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تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف معبد الأقصر، وتجول بطريق الكباش الأثري الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك.

وزار وزير الأوقاف الأقصر في اليوم السبت لافتتاح مسجد وعدد من مشروعات وزارته.

ورافق وزير الأوقاف خلال جولته بالمناطق الأثرية الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة ومحافظ الأقصر محمد بدر وعدد من الأئمة المشاركين في المعسكر التدريبي.

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واستمع جمعة إلى شرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري مدير عام الآثار بالمحافظة، عن التاريخ الفرعوني.

والتقط وزير الأوقاف ومرافقوه صورًا تذكارية مع عدد من السياح زوار المعبد.